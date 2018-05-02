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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 23:18 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet olan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Nurullah Erikli 34 LH 6692 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken Haydar Bey Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Harun K. ile karşılaştı.

Trafik ışıklarında Harun K, Nurullah Erikli'nin kullandığı otomobile tabancayla ateş etti.

Eli ve dizinden yaralanan Erikli, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı Harun K, kullandığı tabancayla polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş kavga silahla yaralama

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