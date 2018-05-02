Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet olan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, Nurullah Erikli 34 LH 6692 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken Haydar Bey Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Harun K. ile karşılaştı.
Trafik ışıklarında Harun K, Nurullah Erikli'nin kullandığı otomobile tabancayla ateş etti.
Eli ve dizinden yaralanan Erikli, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Zanlı Harun K, kullandığı tabancayla polis ekiplerince gözaltına alındı.
ABD'de skandal! Yurt müdürü, kız öğrencileri iş adamları ve politikacılara pazarlıyormuş!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti
Büyük rezalet! Google haritalarında tepki çeken isim
Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
Canlı yayında şoke eden anlar! Bir anda soyunmaya başladı
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Erivan ayakta: 'Bundan sonra kararları sokak verir'
Okuyucu Yorumları 0 yorum