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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 22:51 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü

Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada amca ve yeğeni hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi'nde A.Ç. (44), boşandığı eşi G.Ö'nün kardeşi Mehmet Ölübey (38) ve amcası Atilla Ölübey (51) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç. yanında bulunan av tüfeğiyle Mehmet Ölübey ve Atilla Ölübey'e ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Mehmet ve Atilla Ölübey 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları özel hastanelerde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı A.Ç. daha sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş kavga silahlı

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