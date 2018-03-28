Kahramanmaraş'ta sosyal medyadan terör propagandası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda önceden belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 9 kişinin ikametlerinde ve araçlarında ruhsatsız tabanca, 13 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar kasası ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
İsrail'den flaş açıklama! 'Saldırılara yeniden başladık'
SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı
Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti
Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Huawei P20 Pro; 3 kameralı ilk telefon
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın