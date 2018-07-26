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Kahramanmaraş'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:11 | Son Güncelleme

Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kale Mahallesi Yoksul Yaylası'na operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları, yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla A.K, B.K. ve İ.K. gözaltına alındı.

Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık yapmak" suçlarından tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
çağlayancerit Kahramanmaraş terör operasyonu

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