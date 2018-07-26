Kahramanmaraş'ta terör operasyonu

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kale Mahallesi Yoksul Yaylası'na operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları, yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla A.K, B.K. ve İ.K. gözaltına alındı.
Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık yapmak" suçlarından tutuklandı.
İmamla müezzin birbirine girdi
Mustafa Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum!
Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!
İskenderun'da 2.5 yaşında kaçırılan çocuklarına 21 yıl sonra kavuştular
İYİ Partili Mehmet Aslan: Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerindeki oyu yüzde 17.5'tir
İstihbarat'tan korkutan rapor, O ülkede PKK'lı sayısında büyük artış
Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo
Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!
Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı
Çin'de 70 tonluk dinozor buldular!
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Okuyucu Yorumları 0 yorum