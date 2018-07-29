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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Emel Kara (39) idaresindeki 42 ATB 53 plakalı otomobil, Akçalı Mahallesi'nde refüje çarparak karşı şeride geçti.

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Nursena Karaman (21) ile Berivan Sevra Keleş (18) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol çalışmaların ardından açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş trafik kazası

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