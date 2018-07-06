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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 12:24 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta lastiği patlayan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AlınanOsman Arık (41) yönetimindeki 27 SC 395 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri karayolundan kent merkezine doğru ilerlerken, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü Osman Arık ile yanındaki Fatma (39) ve Ayşegül Arık (15) ile Halime Demir (36) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Demir kurtarılamadı.

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Kahramanmaraş Kaza olumlu

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