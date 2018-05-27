HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Cengiz Akdeniz'in kullandığı 38 KJ 243 plakalı tır, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunun Karaziyaret Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Mahir Bedevi'ye (39) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Bedevi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücü gözaltına alındı.

PARTNERBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlarBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlar
Bağcılar’da bin 500 kişi aynı sofrada sahur yaptıBağcılar’da bin 500 kişi aynı sofrada sahur yaptı
Sulama kanalında kalan balıkları gençler kurtardıSulama kanalında kalan balıkları gençler kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü Kahramanmaraş trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Nasır Melek kimdir? Nasır Melek'ten acı haber!

Nasır Melek kimdir? Nasır Melek'ten acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.