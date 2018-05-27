Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Cengiz Akdeniz'in kullandığı 38 KJ 243 plakalı tır, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunun Karaziyaret Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Mahir Bedevi'ye (39) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Bedevi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü gözaltına alındı.
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