Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
İ.P. (33) idaresindeki 27 SY 120 plakalı beton mikseri, Kahramanmaraş Doğu Çevreyolundaki kavşakta Nazım Yiğit (18) idaresindeki 27 AEH 56 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Yiğit, ağır yaralandı.
Yiğit, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.
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