Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Sibel Alabacak (26) yönetimindeki 06 EU 568 plakalı otomobil, Pazarcık-Gölbaşı karayolu Şallıuşağı Mahallesi'nde, mucurlu yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, Zeynep Alabacak (61) olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilde sıkışan sürücü Sibel, Büşra (2), Zeynep (5) ve Hasan Alabacak (29) ile Emine Ulama (57) ve Hüsne Caner (63), Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkartıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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