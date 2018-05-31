Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mehmet Çevik'in (34) kullandığı 46 KE 288 plakalı otomobil, Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, Osman Çevik (50) ile Osman Çevik (8) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ile kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuk Necip Fazıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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