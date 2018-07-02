Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş - Kayseri kara yolunun Beşoluk mevkisinde, Alparslan Bulut'un kullandığı 46 LB 907 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 37 PU 437 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Bulut ile otomobilde bulunan Hakan (3), Hatice (37) Bilge (2) Selcan Bulut ve Kayra Hakan Subaşı yaralandı.
Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Bulut'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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