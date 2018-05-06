Kahramanmaraş'ta Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) 25. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türk Dünyası Opera Yıldızları" konseri düzenlendi.
Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu TÜRKSOY üyesi ülkelerden gelen opera solistlerine, Kazakistan Senfoni Orkestrası eşlik etti.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, büyük beğeni topladı.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, konserin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'ta konser vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, amaçlarının Türk dünyasının tarihini, sanatını ve edebiyatını tüm dünyaya tanıtmak olduğunu kaydetti.
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...
Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!
Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Flaş iddia! 'Medine'ye kilise inşa ettirecek'
Giresun'da otelde dehşet anları... Böyle kayda geçti
Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı
Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum