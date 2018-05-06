Kahramanmaraş'ta Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) 25. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türk Dünyası Opera Yıldızları" konseri düzenlendi.

Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu TÜRKSOY üyesi ülkelerden gelen opera solistlerine, Kazakistan Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, büyük beğeni topladı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, konserin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'ta konser vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, amaçlarının Türk dünyasının tarihini, sanatını ve edebiyatını tüm dünyaya tanıtmak olduğunu kaydetti.

