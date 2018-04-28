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Kahramanmaraş'ta 'Uluslararası Robot Yarışması' başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 16:13 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen '1'inci Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması' başladı.

Kahramanmaraş'ta 'Uluslararası Robot Yarışması' başladı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen '1'inci Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması' başladı.
KSÜ Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya Meksika ve Tunus'tan takımlar da katıldı. 40'ın üzerinde şehirden 100'den fazla takımın 284 robotla katıldığı yarışmanın açılışında konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversitenin 36 bin 500 öğrenci ve bin 300 öğretim elemanıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kurulduğu günden beri bilimi teknoloji ve diğer projelerle, diğer araştırmalarla amacına uygun çalışmalarını sürdürüyor. Bugün itibariyle de Ar-Ge ve teknoloji geliştirme çalışmalarına çok önem veriyoruz. Bundan sonra daha da fazla önem vereceğiz" dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da insanlığın geleceği için yapay zeka devriminin çok önemli olduğunu, bu nedenle şehirde böyle bir yarışmanın düzenlenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Erkoç, "Daha güçlü bir geleceğe yürüyebilmemiz için yapay zeka devriminde çok önemli adımlar atmamız gerekir. Tabi bu konuya gençlerimizin ilgisini çekmek için, onları motive etmek için biz de büyükşehir belediyesi olarak her zaman üzerimize düşen gayreti gösterme çabasındayız hamdolsun" diye konuştu.
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da yarışmanın önemine değinerek düzenleyenlere teşekkür etti.
GÜNEŞ: AVRUPA ŞAMPİYONU ROBOTLAR VAR
Konuşmaların ardından gösteri yarışları yapıldı. Daha sonra kuraların çekilmesinin ardından yarışmaya geçildi. Yarışmalar devam ederken, değerlendirmelerde bulunan Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş, yarışmayı ilk defa düzenlediklerini ve beklediğinden de fazla bir ilgiyle karşılaştığını söyledi. Her kategoride birinci olana 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin olmak üzere toplamda 40 bin lira ödül verileceğini söyledi. Güneş, "Bu yarışmayı ilk defa düzenlememize rağmen Meksika ve Tunus olmak üzere yurt dışından iki ekibimiz var. Toplam 284 robot, yarışmalara devam ediyor. İki gün boyunca renkli ve eğlenceli bir şekilde bu yarışmaları seyircilerimize izlettireceğiz. Yarışmamız dört kategoride devam ediyor; hızlı çizgi izleyen, çizgi izleyen, sumo ve mini sumo olmak üzere. Bu kategorilerde geçen yıl Japonya'da yarışan, dereceye giren robotlarımız var. Avrupa şampiyonu robotlarımız var" diye konuştu.
JELASİ: TUNUSTA BİRÇOK BİRİNCİLİĞİMİZ VAR
Yarışmaya Tunus'tan Sarsabil Houij ile katılan, sumo ve mini sumo kategorilerinde yarışacak olan Mohamed Aymen Jelasi, yarışmaya katılmasındaki ilk amacının insanları tanımak, çevreyi genişletip kendine belli bir vizyon katmak olduğunu söyledi. Jelasi, "İkinci hedefimiz ise robotların yarışması. Daha önce Japonya'da dünya 4'üncülüğü almıştım. Aynı zamanda Tunus'ta birçok birinciliğim ile ikinciliğim ve üçüncülüğüm var" dedi.
SALVADOR: JAPONYA'DA DÜNYA İKİNCİSİ OLDUM
Yarışmaya Meksika'dan katılan ve sumo kategorisinde yarışacak olan Carlos Salvador da Türkiye'yi çok beğendiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Türkiye'yi çok beğendim. insanları çok yardımsever ve paylaşımcı. Buradaki yarışmalara gencinden yaşlısına, herkes ayrı bir ilgi gösteriyor. Bu her yerde yok ve bu da herkesin farklı arkadaşlıklar edinip, bilgi yapabilme avantajı sağlıyor. Takım olarak daha önceki yarışmalarda dört birinciliğimiz oldu. Son olarak geçen sene Japonya'da düzenlenen yarışmada dünya ikincisi olduk."
OTONOM ROBOTLARIYLA BİRİNCİ OLMAK İÇİN YARIŞTILAR
Yarışmada ise renkli görüntüler yaşandı. Öğrenciler, elektronik devreler ve sensörlerle hazırlayıp geliştirdikleri yazılımla otonom hale getirdikleri robotlarla birinci olmak için yarıştı. Bazı yarışmacılar çizgi izleyen kategorisinde başlangıç çizgisine bıraktıkları robotların hızlı ve parkurdan çıkmadan çizgiyi takip ederek yarışmasını en kısa zamanda tamamlanması için çaba gösterirken, bazıları da sumo kategorisinde robotlarının rakiplerinin robotlarını ring dışına atmaya çalıştı. Robotlardan bazıları yarışmaları tamamlayamadı.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'ta 'Uluslararası Robot Yarışması' başladıKahramanmaraş'ta 'Uluslararası Robot Yarışması' başladıKahramanmaraş'ta 'Uluslararası Robot Yarışması' başladıKahramanmaraş'ta 'Uluslararası Robot Yarışması' başladı

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