Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezinde 7 farklı adrese operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 272 sentetik uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, ''Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla'' tutuklandı.
Gözaltına alınan diğer 10 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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