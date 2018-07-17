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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 21:00 | Son Güncelleme

Göksun ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 3 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada yedek lastiğe gizlenmiş 3 kilo 950 gram toz esrar ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Göksun ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.

Aracı durdurarak arama yapan ekiplerce, yedek lastiğe gizlenmiş 10 paket halinde 3 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Otomobildeki O.A. ve eşi M.A. doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu İzmir ve İstanbul'a sevk etmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan O.A tutuklandı, eşi M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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