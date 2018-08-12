Kahramanmaraş'ta yaralı halde bulunan kişi öldü

Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'ndeki bir evde, bir kişinin bıçakla yaralanmış halde olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler tarafından yaralı bulunan Fuat Konar, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konar'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri, Konar'ın eski eşi N.T. ile kadının 3 kardeşini gözaltına aldı.

