Kahramanmaraş'ta yaralı halde bulunan kişi öldü

Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'ndeki bir evde, bir kişinin bıçakla yaralanmış halde olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Eve gelen ekipler tarafından yaralı bulunan Fuat Konar, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Konar'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından polis ekipleri, Konar'ın eski eşi N.T. ile kadının 3 kardeşini gözaltına aldı.
Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif
Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle
Erdoğan konuşurken salondan bu ses yükseldi! Gülümsedi ve...
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!
Mahallede meydan muharebesi! Ortalık savaş alanına döndü
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı
Son dakika! İngiltere Manchester'da karnavala silahlı saldırı: 10 kişi yaralı
Suyun kenarında bunu yaptı
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum