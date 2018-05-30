HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden 4 işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 18:38 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden 4 işçi yaralandı

Andırın ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Geben Mahallesi'nde tarlada çalışan İsa Kıyıkçı, Hediye Daş, Aynur Arslan ve Zahide Bodur'un yakınına yıldırım isabet etti.

Yaralanan işçiler ambulansla Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin görevine son verildi!Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin görevine son verildi!
Parmağı sıkıştıran yüzüğü itfaiye çıkardıParmağı sıkıştıran yüzüğü itfaiye çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 yaralı Andırın yıldırım düşmesi

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin görevine son verildi!

Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin görevine son verildi!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

LGS liseye geçiş sınavına girecek öğrencilere uyarılar! Sınav kaygısına karşı ipuçları!

LGS liseye geçiş sınavına girecek öğrencilere uyarılar! Sınav kaygısına karşı ipuçları!

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

Kayseri'de maden ocağında göçük

Kayseri'de maden ocağında göçük

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.