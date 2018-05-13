Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden çoban öldü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yolboyu Mahallesi Kantarma mevkisi kırsalında hayvanları otlatmaya giden Mustafa Çam'dan (42) haber alamayan yakınları, aramaya çıktı.
Evinden 500 metre uzaklıktaki dağlık alanda Çam'ı yerde hareketsiz gören yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yıldırım isabet eden Çam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çam'ın cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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