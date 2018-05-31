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Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 21:59 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden kişi öldü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, yağmurdan korunmak için ağaç kovuğuna giren kişi yıldırım isabet etmesi sonucu öldü.

İlçeye bağlı Akifiye Mahallesi Soğucak mevkisinde, Mustafa Körlü (50), yağmurdan korunmak için bir çınar ağacının kovuğuna sığındı.

Ağacın altında yağmurun dinmesini beklerken yıldırım isabet eden Körlü, bulunduğu yerde hayatını kaybetti.

Körlü'nün cesedi, 112 acil servis ekiplerince otopsi yapılmak üzere Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Andırın bir ölü Yıldırım

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