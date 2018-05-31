Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden kişi öldü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, yağmurdan korunmak için ağaç kovuğuna giren kişi yıldırım isabet etmesi sonucu öldü.
İlçeye bağlı Akifiye Mahallesi Soğucak mevkisinde, Mustafa Körlü (50), yağmurdan korunmak için bir çınar ağacının kovuğuna sığındı.
Ağacın altında yağmurun dinmesini beklerken yıldırım isabet eden Körlü, bulunduğu yerde hayatını kaybetti.
Körlü'nün cesedi, 112 acil servis ekiplerince otopsi yapılmak üzere Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin
Şükrü Boydak'ın FETÖ sanığı kızı Elif Bozdağ'a 6 yıl hapis
Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı
Berat Albayrak ile AK Partili seçmen arasında ilginç diyalog: Cumhurbaşkanımız Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız
Danimarka'da tartışma yaratan burka ve peçe yasağı!
İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu
Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
Okuyucu Yorumları 0 yorum