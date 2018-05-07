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Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünün çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 14:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünün çarptığı kadın öldü

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Mustafa Z. (46) yönetimindeki 23 AB 404 plakalı yolcu otobüsü, Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Fabrikalar bölgesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Bağlan'a (26) çarptı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Bağlan'ın cesedi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Mustafa Z. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Kaza OTOBÜS

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