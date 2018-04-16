Kahramanmaraş’ta yöresel kıyafetler defilesi

Kahramanmaraş’ta Kültür ve Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel kıyafetler defilesi düzenlendi.

Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen defile öncesi konuşan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş’ın turizminin gelişmesi için markalaşmanın önemli olduğunu söyledi. Özkan, “Tabii turizm denince ilk etapta çok iyi bir planlama yapmamız lazım. Bu planlamayı başta kamu yapacak ama turizm potansiyelimiz sadece ilgili bakanlık ve müdürlüğe sığmayacak kadar büyüktür. Bu planlamalarımızı yaparken üniversitelerimiz başta olmak üzere mahalli idarelerden, sivil toplum kuruluşlarından, hatta burada katma değer veya fikir üretebilecek bütün insanlarımızdan faydalanmak gerekir. Bizim turizm değerlerimiz nelerdir bunları insanlarımızla paylaşmak ve gençlerimize öğretmek hem medeniyetimizi gelecek nesillere taşımak, hem de ekonomik olarak dönüştürmek çok önemli. Dünya çapında özellikle bu araştırma geliştirme Ar-Ge faaliyetlerine önem vererek, turizm markaları oluşturarak ve turizmde stratejiler yönetimi ile beraber bu konuda araştırmaların önemi çok fazla” dedi.

Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, gerçekleştirdikleri pek çok çalışmayla Kahramanmaraş’ın her geçen gün turizm anlamında daha etkin bir konuma geldiğini söyledi.

Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Cemal Küçük ise defiledeki kıyafetlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Leyla Çakmak da, “Aba Kahramanmaraş’ın geleneksel erkek kıyafetidir. Aba üzerinde bulunan sandıklarda çeşitli ifadeler ve motifler bulunuyor. Abanın üzerinde bulunan motifleri modernize ederek bayan kıyafetlerine uyarlayarak bir koleksiyon oluşturduk. Ayrıca bu abaların üzerindeki motifler kişinin güçlü ve zengin olduğunu işaret ediyor” dedi.

Aba dokuması ve sim sırma işlemesinden tasarlanan kıyafeti giyen Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Başkanı ve öğrencisi Burcu Okumuş, “Benim üzerindeki kıyafet eskiden Hürrem sultanların giydiği kıyafettir. Ben de bu tarihi kıyafetin içinde bulunduğum için çok mutluyum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Kahramanmaraş’a özgü sim sırma işlemesi ve aba dokumacılığı ile tasarlanmış yöresel kıyafetlerin yapıldığı defileyi izledi. Defilede aba dokumacılığı ve sim sırma işlemesiyle 5 yılda tasarlanan saray kıyafeti büyük ilgi gördü. Defile sonunda ilgililere belge takdimi yapıldı.