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Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 12 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Adana Otoyolu'nun Narlı çıkışı yakınlarında, sağanak dolayısıyla kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla Adana istikametine yol tek yönlü olarak trafiğe kapandı.

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Kahramanmaraş Narlı ölü trafik kazası yaralı

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