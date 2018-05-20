Kahramanmaraş'taki cinayet

Kahramanmaraş'ta önceki gün evinde öldürülmüş halde bulunan 79 yaşındaki Nezihe Temel'in katil zanlısı gözaltına alındı.

Nezihe Temel'in evinde torunu tarafından öldürülmüş halde bulunmasının ardından çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarından zanlının U.A.D. (24) olduğunu belirledi.

U.A.D'nin Serinpete Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenleyen polis ekipleri, evde bulunamayan zanlıya ait kanlı giysileri ele geçirdi. Sabah saatlerinde eve gelen zanlı, gözaltına alındı.

Şüphelinin "cezaevindeki torununun selamı var" diyerek evine girdiği yaşlı kadını, kendisine hazırladığı kahvaltının ardından, küpesi ve yüzüğünü almak için boğazını keserek öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Nezihe Temel, ziyaretine gelen torunu tarafından ölü bulunmuştu.

