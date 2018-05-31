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Kahramanmaraş'taki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 22:07 | Son Güncelleme

Evinde öldürülmüş bulunan 80 yaşındaki Hanife Akdişli'nin katil zanlısının öz yeğeni olduğu belirlendi

Kahramanmaraş'ta dün evinde öldürülmüş bulunan yaşlı kadının katil zanlısı olarak gözaltına alınan öz yeğeni tutuklandı.

Hanife Akdişli (80) cinayetinin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, evin kapısının zorlanmadığını belirledi. Bunun üzerine Akdişli'nin yakınlarını sorguya alındı. Bünyamin Mahsereci (44), olayı teyzesinin Suriyeli kiracılarının gerçekleştirmiş olabileceğini iddia etti.

İnceleme sonucunda Suriye kiracıların olayla ilgisinin olmadığı tespit edildi.

Tekrar ifadesi alınan Mahsereci'nin evindeki aramada olay günü kullanılan ve üzerinde kan lekesi bulunan kıyafetler ile suç aleti bıçak bulundu.

Suçunu itiraf eden ve gözaltına alınan Mahsereci, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi'nde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hanife Akdişli dün müstakil evinde öldürülmüş bulunmuştu.

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