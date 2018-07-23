Kahramanmaraş'taki cinayet

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Kozan'ı silahla öldüren, arkadaşını yaralayan eski oda başkanı tutuklandı.
Cinayetin ardından silahıyla polise teslim olan İsmail A, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.
Öte yandan, olayda yaralanan Zait Korkmaz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Eski Türkoğlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail A, aralarında husumet bulunduğu belirtilen oda başkanı Selahattin Kozan'ı dün silahla öldürmüş, arkadaşı Zait Korkmaz'ı yaralamıştı.
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