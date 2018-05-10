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Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 21:10 | Son Güncelleme

Eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük'ün yargılanmasına devam edildi

Kahramanmaraş’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük'ün yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ile "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında dava açılan Karaküçük ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan iş adamı O.G, tanık olarak verdiği ifadesinde, sanığı 25 yıldır tanıdığını belirtti.

Sanığı 2008-2010 yıllarında örgüt toplantılarında gördüğünü ifade eden O.G, "Ramazan ayında cemaatin himmet toplantılarına katılmıştı. Bu himmet toplantılarını il imamı yapardı. Sanık, Ticaret Sanayi Odası Başkanlığına örgütün il imamı Yücel Yılmaz'ın destekleriyle başkan seçilmiştir. Aynı dönemde meclis başkanı olan Hanefi Öksüz de Yılmaz'ın destekleriyle meclis başkanı seçilmiştir. 17/25 Aralık sürecinden sonra sanık, cemaat toplantılarına katılmadı." diye konuştu.

Sanık Karaküçük de 2009-2010 yıllarında Ticaret ve Sanayi Odasında yönetim kurulu üyeliği yaptığını kaydetti.

Daha sonra mevcut başkanın sağlık sorunlarından dolayı istifa etmesi üzerine tek başıma aday olduğunu dile getiren Karaküçük, "Tüm iş adamlarını ziyaret ettim. Görev aldığım dönemde oda meclisinde her kesimden insan vardı. 2010-2011 yılından itibaren cemaatle bağlantımı kopardım. Başkanlık yaptığım dönemle ilgili sadece 2 yönetim kurulu üyesi soruşturma geçiriyor." diye savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ FETÖ/PDY Kahramanmaraş

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