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Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 2 sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan iki sanık, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar H.M.A. ve M.K. ile avukatları katıldı.

Sanık H.M.A savunmasında, gözaltına alındığında örgütten şikayetçi olduğunu ve bildiği her şeyi anlattığını söyledi.

Sanık M.K. ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında örgütle ilgili bildiklerini anlattığını kaydetti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıkların örgütün mütevelli heyeti üyesi olduklarını ve himmet verdiklerini belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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