Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davasında karar

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 4 sanığa 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası, 10 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından, sanıkların savunmaları alındı.

Örgütün dershanesinde çalışan ve "Göksun ilçe imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık İrfan Akyazı, tanık beyanlarını kabul etmeyerek, "Ben örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock'u kullanmadım. ByLock tespit ve değerlendirme tutanağı ile HTS kayıtları çelişkilidir. Ben örgüte ait dershanede görev yaptım. Ben bu örgüt içerisinde herhangi bir görev de almadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanıklardan İshak Selük ise Almanya'ya din görevlisi olarak görevlendirildiğini, 15 Temmuz 2016'dan sonra kurum tarafından Türkiye'ye çağrıldığını ve hemen ülkeye döndüğünü, bu örgütle hiçbir bağlantısının bulunmadığını savundu.