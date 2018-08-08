Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davasında karar

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin meslekten ihraç edilen komiser yardımcıları ve polislerin yargılandığı davada 12 sanığa 2 yıl 6 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi 10 sanık beraat etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından, sanıkların savunmaları alındı.

Tutuklu sanık İ.H.Ş. savunmasında, "Ben teknoloji özürlüyüm. ByLock programını kesinlikle kullanmadım. Benim FETÖ terör örgütüyle hiçbir bağlantım yoktur. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık S.Y, "ByLock" programını hiçbir şekilde indirmediğini ve kullanmadığını, ayrıca ByLock tespit ve değerlendirme tutanakları ile HTS kayıtlarında çelişkiler olduğunu, bu nedenle beraatini talep ettiğini belirtti.

Tutuklu sanık Y.G. ise "İsimsiz bir ihbar üzerine gözaltına alındım. Kullandığım cep telefondan ByLock çıktığını öğrendim. ByLock değerlendirme tutanağında sadece bir kişinin isminin olduğu söylendi. O kişiyi kesinlikle tanımıyorum. Benim bu örgütle herhangi bir bağlantım yok. Beraatimini talep ediyorum." diye konuştu.