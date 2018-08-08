HABER

Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 20:32 | Son Güncelleme

Meslekten ihraç edilen komiser yardımcıları ve polislerin yargılandığı davada 12 sanık 2 yıl 6 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin meslekten ihraç edilen komiser yardımcıları ve polislerin yargılandığı davada 12 sanığa 2 yıl 6 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi 10 sanık beraat etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından, sanıkların savunmaları alındı.

Tutuklu sanık İ.H.Ş. savunmasında, "Ben teknoloji özürlüyüm. ByLock programını kesinlikle kullanmadım. Benim FETÖ terör örgütüyle hiçbir bağlantım yoktur. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık S.Y, "ByLock" programını hiçbir şekilde indirmediğini ve kullanmadığını, ayrıca ByLock tespit ve değerlendirme tutanakları ile HTS kayıtlarında çelişkiler olduğunu, bu nedenle beraatini talep ettiğini belirtti.

Tutuklu sanık Y.G. ise "İsimsiz bir ihbar üzerine gözaltına alındım. Kullandığım cep telefondan ByLock çıktığını öğrendim. ByLock değerlendirme tutanağında sadece bir kişinin isminin olduğu söylendi. O kişiyi kesinlikle tanımıyorum. Benim bu örgütle herhangi bir bağlantım yok. Beraatimini talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Y.K. ByLock'ın delil olarak kabul edilemeyeceğini, hakkında düzenlenen ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında herhangi bir yazışmanın olmadığının, ayrıca ByLock üzerinden yazışma olsa dahi "örgütsel yazışma" olması gerektiğini, bu yüzden beraatini talep etti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuksuz sanık U.S. "2012 yılında Kahramanmaraş'a tayinim çıktı. Kahramanmaraş'ta göreve başladığımda bana kendisini Ercan diye tanıtan bir öğretmenle tanıştım. Bu öğretmen tarafından bizlere sohbet verildi. 17/25 Aralık sürecinden sonra dini konularda yapacaklarımı atmak için ByLock yükledi." şeklinde konuştu.

Diğer 18 sanık da haklarında isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar S.K. ile Z.Ö'yi 2 yıl 6, İ.H.Ş, S.Y, S.D, U.A, Ü.T, Y.A, Y.G, Y.K, H.G. ve M.U.K'yi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, 10 sanığın da beraatine karar verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen U.S'nin ise dosyasının ayrılmasına hükmedildi.

PARTNERCan Yaman'ın muhteşem değişimiCan Yaman'ın muhteşem değişimi
ABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dedilerABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dediler
Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı (2)Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ/PDY soruşturma Kahramanmaraş karar

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

İlginizi Çekebilir

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

ABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dediler

ABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dediler

Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.