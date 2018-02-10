Kahramanmaraş'taki maden şehitleri anıldı

Afşin-Elbistan B Termik Santrali'ne kömür temin edilen Çöllolar Kömür Sahası'nda 6 yıl önce meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 11 madenci dualarla anıldı.

Çöllolar Kömür İşletmesi'nde düzenlenen anma programında konuşan Türkiye Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, göçük olayının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen acılarının taze olduğunu söyledi.

Göçükte hayatını kaybeden 11 şehit madenciyi unutmayacaklarını dile getiren Bölükbaşı, "Öncelikle tüm maden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Üzerinden 7 yıl geçti ama işletmemizde hala bugün olmuş gibi acısını yaşıyoruz. Göçük olayından sonra işletmemiz kapatıldı. Bu durumun önünü açıp insanlara acılarını unutturmamız lazım." dedi.

Bölükbaşı, maden işletmesinin tekrar açılarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunması gerektiğini belirtti.

Afrin'de mücadele eden güvenlik güçlerine Allah’tan kuvvet dileyen Bölükbaşı, "Şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınır güvenliğimiz için, bayrağımız için bizler için mücadele ediyor. Madenciler olarak devletimize katkıda bulunmak için burada üretim yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.