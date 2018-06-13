Kahramanmaraş'taki sel

Kahramanmaraş'ta, sağanak nedeniyle oluşan selin bastığı evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunun yaşamını yitirdiği olayı, görgü tanıkları anlattı.
Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahallesi'nde 4 katlı binanın karşısında oto yıkamacılığı yapan Ali Bağlar, gazetecilere açıklamasında, sel sularının adeta nehir gibi aktığını söyledi.
Komşularla eve girmeye çalıştıklarını ifade eden Bağlar, şunları anlattı:
"Şiddetli bir sağanak arkadaki bahçe duvarını devirmiş. Biz buradan müdahale etmeye çalıştık. Evin içinde suyu da gördük. İçeri girmek için korkulukları kırdık, kapıyı kıramadık. Su çekildi, biraz müdahale ettik. İçeri ilk girdiğimde divanın arasında ve duvarın arasında çocukların cesedini buldum. Aldım dışarı çıkardım, müdahale ettim, ancak hayatını kaybetmişti."
Mustafa Çaylı ise evin olduğu caddeden ciddi bir sel aktığını, mahsur kalan aileyi kurtarmak için seferber olduklarını ancak sonuç alamadıklarını kaydetti.
Bu arada, evi basan sel cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebine Anayasa Mahkemesi'nden ret!
Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı
Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'