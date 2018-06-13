Kahramanmaraş'taki sel

Kahramanmaraş'ta, sağanak nedeniyle oluşan selin bastığı evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunun yaşamını yitirdiği olayı, görgü tanıkları anlattı.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahallesi'nde 4 katlı binanın karşısında oto yıkamacılığı yapan Ali Bağlar, gazetecilere açıklamasında, sel sularının adeta nehir gibi aktığını söyledi.

Komşularla eve girmeye çalıştıklarını ifade eden Bağlar, şunları anlattı:

"Şiddetli bir sağanak arkadaki bahçe duvarını devirmiş. Biz buradan müdahale etmeye çalıştık. Evin içinde suyu da gördük. İçeri girmek için korkulukları kırdık, kapıyı kıramadık. Su çekildi, biraz müdahale ettik. İçeri ilk girdiğimde divanın arasında ve duvarın arasında çocukların cesedini buldum. Aldım dışarı çıkardım, müdahale ettim, ancak hayatını kaybetmişti."

Mustafa Çaylı ise evin olduğu caddeden ciddi bir sel aktığını, mahsur kalan aileyi kurtarmak için seferber olduklarını ancak sonuç alamadıklarını kaydetti.

Bu arada, evi basan sel cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

