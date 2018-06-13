Kahramanmaraş'taki sel

Kahramanmaraş'ta öğleden sonra etkili olan, bir anne ile 2 çocuğunun yaşamını yitirdiği sel felaketine ilişkin görüntüler MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, öğleden sonra başlayan ve 20 dakika süren sağanağın ardından ana cadde ve sokaklarda biriken sular ve trafikte mahsur kalan araçların yanı sıra esnafın ve çevredekilerin yardım çalışmaları yer alıyor.

Bu arada, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahallesi'nde anne Fatma, çocukları Mevlüt ve Ali Osman Uşak'ın hayatını kaybettiği ev ve çevresinde sel felaketinin ardından oluşan manzara da drone ile görüntülendi.

