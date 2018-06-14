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Kahramanmaraş'taki sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 17:36 | Son Güncelleme

Kentte dün etkili sağanağın ardından meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılıyor

Kahramanmaraş’ta dün etkili sağanağın ardından yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir ile Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçe belediyeleri ekipleri, su ve çamur baskınlarına maruz kalan ev ve iş yerlerinde, sokaklarda temizleme çalışmalarını tamamladı.

Selin ardından Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri de hasar tespit çalışması yaptı.

Valilik, ekiplerin tespitleri dışında ev ve iş yerleri ile araçları zarar gören vatandaşların da AFAD'a başvurabilecekleri bildirdi.

Tarihi Kapalı Çarşı esnaflarından Ali Yılmaz, AA muhabirine, dün aniden bastıran yağmurun ardından sel meydana geldiğini belirterek, "Buna hiç kimsenin yapabileceği bir şey yoktu. Sel sonrası yetkililer mağduriyetlerin giderileceğini söyledi." dedi.

Esnaf Ali Atıcı ise selde zor anlar yaşadıklarını dile getirerek, yetkililerin hasar tespitini yaptığını kaydetti.

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Kahramanmaraş sarılıyor sel yaralar

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