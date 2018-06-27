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Kahramanmaraş'taki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 20:31 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsa Özkan ile güvenlik korucusu Fatih Güngör için tören düzenlendi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın da katıldığı törenin ardından Özkan'ın cenazesi Bursa'ya uğurlandı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsa Özkan ile güvenlik korucusu Fatih Güngör için tören düzenlendi.

Kazıktepe mevkisinde çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Özkan ile güvenlik korucusu Güngör için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Vali Vahdettin Özkan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile bazı milletvekilleri katıldı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in ettiği duanın ardından Özkan'ın naaşı askeri uçakla Bursa'ya uğurlandı. Korucu Göngör'ün cenazesi ise Çağlayancerit ilçesine gönderildi.

Terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu Uzman Çavuş İsa Özkan ile güvenlik korucusu Fatih Güngör şehit olmuş, bir teğmen ve bir korucu da yaralanmıştı.

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Kahramanmaraş şehit tören

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