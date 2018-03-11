Kahramanmaraş’tan Afrin ve İdlib halkına yardım

Kahramanmaraş'ta Suriyeliler için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 3 tır, yola çıktı.

Büyükşehir Belediyesi, Hayrat İnsani Yardım Vakfı, Saçaklızade Vakfı ve İsar Derneğinin katkılarıyla hazırlanan gıda ve mutfak malzemelerini taşıyan tırlar, fuar alanında düzenlenen törenin ardından dualar eşliğinde Suriye'ye gönderildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Suriye Koordinatörü Muhammed Ubeyd Köşger, burada gazetecilere yaptığı açıklama, Suriye'nin İdlip ve Afrin bölgesine iki tır gıda ve bir tır mutfak malzemesi gönderdiklerini belirtti.

Kahramanmaraş'tan bin 440'ıncı tırın yola çıktığını dile getiren Köşger, şunları söyledi:

"Dernek olarak Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana yardımlar yapıyoruz. Savaşın başından bu yana yardımlarda bulunmak amacıyla Suriye'deyiz ve olmaya da devam edeceğiz. Zeytin Dalı Harekatı ile beraber Afrin'in bazı köyleri güvenli bölge haline geldi. Biz de yaptığımız insani yardımlarla ordumuzun arkasından Suriye'deki sivil halka insani yardımlar yapıyoruz."