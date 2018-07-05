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Kahreden detay ortaya çıktı! PKK zihinsel engelli genci katletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 17:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından öldürülen baba ve oğlunun 9 gün önce geldikleri köyde kayıplara karıştığı ve oğulun zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı.

Kahreden detay ortaya çıktı! PKK zihinsel engelli genci katletti

Lice ilçesi Yalımlı köyü Leyhosor mezrası Üçyol mevkisinde baba Remzi Güler (48) ve oğlu Mahmut Güler’in (24), terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Güler ailesinin yakınlarından edinilen bilgilere göre, kısa süre önce Silvan ilçesi Cami Mahallesi’nden Kale Mahallesi’ne taşınan aileden baba Remzi Güler, 9 gün önce, zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler’i de yanına alarak, Lice ilçesindeki bahçelerini sulamaya gitti.

BABA VE OĞLUN CESEDİ BULUNDU

Sonraki gün akşam saatlerine kadar baba ve oğuldan haber alamayan aile, Lice’deki bahçelerine bakmaya geldi. Ancak baba ve oğula rastlamayan aile, yakınlarına haber vererek Remzi ve Mahmut Güler’i aradı. 9 gün boyunca izleri bulunmayan baba ve oğulun cesedi, bugün 13.00 sıralarında, ateşli silahla vurulmuş şekilde bulundu. Cesetlerin, kaldırıldıkları Lice Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemleri sürüyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği, baba- oğulun ölü bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldığı belirtilen açıklamada "Maktullerin üzerinden çıkan nota istinaden baba ve oğlunun, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca ateşli silahla öldürüldükleri yönünde bilgilere ulaşılmıştır. Lice Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince otopsi ve soruşturma işlemlerine devam edilmektedir" denildi.

İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AHİRETE VE ALLAH A İNANMAYAN HER ŞEYİ YAPAR.. PKK İLK TÜREDİĞİ YILLARDA BEBEKLERİ ÖLDÜRÜYORDU.. UNUTULDU MU YOKSA...SONRA BİRKAÇ YAVŞAK ÇIKIP KÜRT HALKINI SAVUNAN ÖRGÜT DİYE İSİM TAKTI BU KANSIZLARA.....SONLARI ÇOK YAKIN..KENARDA KIYIDA KALAN ÜÇ BEŞ ZİBİDİ ASKERİN KARŞISINA ÇIKACAK MAÇA OLMADIĞINDAN MASUM SİVİLLERE SALDIRIYOR ŞİMDİ... ERMENİ DÖLLERİ...
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