Kahreden detay ortaya çıktı! PKK zihinsel engelli genci katletti

Lice ilçesi Yalımlı köyü Leyhosor mezrası Üçyol mevkisinde baba Remzi Güler (48) ve oğlu Mahmut Güler’in (24), terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Güler ailesinin yakınlarından edinilen bilgilere göre, kısa süre önce Silvan ilçesi Cami Mahallesi’nden Kale Mahallesi’ne taşınan aileden baba Remzi Güler, 9 gün önce, zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler’i de yanına alarak, Lice ilçesindeki bahçelerini sulamaya gitti.
Sonraki gün akşam saatlerine kadar baba ve oğuldan haber alamayan aile, Lice’deki bahçelerine bakmaya geldi. Ancak baba ve oğula rastlamayan aile, yakınlarına haber vererek Remzi ve Mahmut Güler’i aradı. 9 gün boyunca izleri bulunmayan baba ve oğulun cesedi, bugün 13.00 sıralarında, ateşli silahla vurulmuş şekilde bulundu. Cesetlerin, kaldırıldıkları Lice Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemleri sürüyor.
Diyarbakır Valiliği, baba- oğulun ölü bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldığı belirtilen açıklamada "Maktullerin üzerinden çıkan nota istinaden baba ve oğlunun, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca ateşli silahla öldürüldükleri yönünde bilgilere ulaşılmıştır. Lice Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince otopsi ve soruşturma işlemlerine devam edilmektedir" denildi.
İHA
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