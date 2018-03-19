Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

PKK'lı teröristlerce ilçeye bağlı Topçular Karakolu'na gitmekte olan sivil araca ateş açıldı. Saldırıda araçta bulunan bir uzman çavuş ile bir sivil şehit oldu. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
Öte yandan Bitlis’te teröristler tarafından odun toplayan köylülere yönelik düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kayalıbağ köyü kırsalında saat 13.45 sıralarında odun toplamak amacıyla bölgede bulunan 5 vatandaşa yönelik saldırının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Henüz tespit edilemeyen bir bölgeden bir grup bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan 4 vatandaşımız ise Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.
SURİYE SINIRINDA NÖBET TUTAN ASKERLERE ATEŞ AÇILDI
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye tarafından taciz ateşi açan terörist etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn ilçesinden Ceylanpınar Tarım İşletmesi bölgesinde bulunan sınır hattında nöbet tutan askerlere ateş açıldı.
ANINDA KARŞILIK VERİLDİ
Askerlerin anında karşılık verdiği olayda bir terörist etkisiz hale getirildi.
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