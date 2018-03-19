HABER

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 17:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda biri asker 2 kişi şehit düştü. Öte yandan Bitlis’te de teröristler tarafından odun toplayan köylülere yönelik düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

PKK'lı teröristlerce ilçeye bağlı Topçular Karakolu'na gitmekte olan sivil araca ateş açıldı. Saldırıda araçta bulunan bir uzman çavuş ile bir sivil şehit oldu. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Öte yandan Bitlis’te teröristler tarafından odun toplayan köylülere yönelik düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kayalıbağ köyü kırsalında saat 13.45 sıralarında odun toplamak amacıyla bölgede bulunan 5 vatandaşa yönelik saldırının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Henüz tespit edilemeyen bir bölgeden bir grup bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan 4 vatandaşımız ise Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

SURİYE SINIRINDA NÖBET TUTAN ASKERLERE ATEŞ AÇILDI

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye tarafından taciz ateşi açan terörist etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn ilçesinden Ceylanpınar Tarım İşletmesi bölgesinde bulunan sınır hattında nöbet tutan askerlere ateş açıldı.

ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Askerlerin anında karşılık verdiği olayda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Balıkesir'de patlama! Ekipler bölgeye sevk edildiBalıkesir'de patlama! Ekipler bölgeye sevk edildi
Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı varAfrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Paraları sosyal medyadan yayınladıParaları sosyal medyadan yayınladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır şehit jandarma karakolu saldırı

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

İlginizi Çekebilir

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sedat Peker ÖSO'ya çelik yelek gönderdi! Dikkat çeken not

Sedat Peker ÖSO'ya çelik yelek gönderdi! Dikkat çeken not

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

Sincar ya da Şengal nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali!

Sincar ya da Şengal nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali!

Suriye sınırında nöbet tutan askerlere ateş açıldı!

Suriye sınırında nöbet tutan askerlere ateş açıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Başbakan Yıldırım: 'Tehdit ortadan kalkana kadar...'

Başbakan Yıldırım: 'Tehdit ortadan kalkana kadar...'

Balıkesir'de patlama!

Balıkesir'de patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.