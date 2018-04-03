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Kahreden şehit haberi sonrası büyük operasyon başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 09:48 | Son Güncelleme

Siirt'te 6 güvenlik korucusu ile bir jandarma uzman onbaşının şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristleri ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla bir köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından operasyon başlatıldı

Kahreden şehit haberi sonrası büyük operasyon başladı

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ormanardı Köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon düzenlenen bölgede halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla merkez Kavaközü Köyü mülki sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilen açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği için önem taşıdığı kaydedildi.

Ormanardı Köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart'ta gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.

Saldırının ardından bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Siirt şehit operasyon TSK PKK

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
HER DEFASINDA BU KAHREDEN HABER BAŞLIGI BIKTIK USANDIK ARTIK BÖYLE GİDERSE BU BAŞLIK DAHA ÇOK DEVAM EDECEKTİR KAHREDEN HABER HİÇDE HOŞ DEGİL YETER ARTIK.
KAHREDEN ŞEHİT HABERİ ÖNCESİ OPERASYON OLSA, KAHREDEN ŞEHİT HABERİ SONRASI OLMAZ
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