Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesinden örnek davranış

Adıyaman’ın Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri bankadan aldıkları promosyon ile okul kütüphanesine kitap alarak örnek bir davranış sergiledi.

Banka promosyonuyla 150 kitap alan öğretmenler, kitapları törenle okul kütüphanesine teslim etti. Alınan kitaplar tefsir, edebiyat, kişisel gelişim, psikoloji, Arapça hikayeler ve tarih konularından oluştuğu belirtildi. Bu güzel davranışlarından dolayı öğretmenlere teşekkür eden Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Asım Kabak, “Okulumuz öğretmenleri aldıkları banka promosyon katkılarıyla kütüphanemize 150 kitap aldı. İçerisinde güncel kitaplar, tefsir, edebiyat, kişisel gelişim, psikoloji, Arapça hikayeler, tarih konularında birçok kitabın yer alıyor. Seçkin kitapları törenle kütüphane raflarına dizdik. Kitaplarımızın arasında yerel yazarlarımızın kitapları da yer alıyor. Kitaplar her seviyedeki okurları bekliyor. Öğretmen arkadaşlarımı bu örnek davranışlarından dolayı kutluyorum” diye konuştu.