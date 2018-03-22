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Kahta Devlet Hastanesinde ‘açılabilir koltuklu’ asansör

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:32 | Son Güncelleme

Türkiye’de ilk defa ‘açılabilir koltuklu’ asansör uygulamasını Adıyaman’ın Kahta İlçe Devlet Hastanesi başlattı.Kahta Devlet Hastanesinde başlatılan ‘açılabilir koltuklu’ asansör uygulamasında yaşlı hastaların hizmete erişimini kolaylaştırıyor.

Kahta Devlet Hastanesinde ‘açılabilir koltuklu’ asansör

Türkiye’de ilk defa ‘açılabilir koltuklu’ asansör uygulamasını Adıyaman’ın Kahta İlçe Devlet Hastanesi başlattı.
Kahta Devlet Hastanesinde başlatılan ‘açılabilir koltuklu’ asansör uygulamasında yaşlı hastaların hizmete erişimini kolaylaştırıyor. Ayrıca yeni asansörler, görme ve duyma engelli vatandaşlara hizmete erişiminde kolaylıklar sağlıyor.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, “Her geçen gün hasta sayımızın artması ile birlikte mevcut talebi karşılamakta yetersiz kalan asansörlerimizde yenileme çalışmaları başlattık. Kumanda sistemleri, kat kumanda panelleri, asansör içi kabin butonları değiştirilerek, direk duruş sistemi ile aşırı yük sistemleri yenilendi. Kabin, kurtarma hizmeti ile kalıcı irtibatı sağlayan çift yönlü haberleşme ile donatılmıştır. Kabin içi modernizasyon ile birlikte elektrik-elektronik ve mekanik anlamda revizyondan geçirilen asansörlerimiz, bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşu denetimi sonucu yeşil etiket (güvenli) alma kriterlerini sağlandı. Modern ve TSE standartlarına uygun bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Yaşlı ve yürüme güçlüğü çeken hastalar için, sedye (acil hasta taşıma) asansörleri hariç, diğer tüm asansörlere açılabilir koltuk ilave edildi. Asansörlerimizde görme ve duyma engelli hastalarımızın hizmete erişimini kolaylaştıran tutunma barları, acil kurtarma kiti, sesli uyarı sistemi ve Braille alfabesi de yer alıyor. Ayrıca vatandaşlarımıza anne sütünden obeziteye, akılcı ilaç kullanımından beslenmeye, acil 112 hattının kullanımına kadar birçok konuda bilgilendirici işitsel sunumlar yapılıyor. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz’e teşekkür ediyorum” dedi.
Asansörlere yapılan yeni uygulamalar ziyaretçilerin ilgisini çekerken, hasta ve yakınlarını memnun ettiği görüldü.

Kahta Devlet Hastanesinde ‘açılabilir koltuklu’ asansör

Kahta Devlet Hastanesinde ‘açılabilir koltuklu’ asansör

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