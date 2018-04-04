HABER

Kahta Müftülüğünün ‘Değerler Eğitimi’ devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:51 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta İlçe Müftülüğü Değerler Eğitimi Programını sürdürüyor.Kahta İlçesinde Bilali Habeşi Camiinde Hacıbey Ortaokulu öğrencilerine Değerler Eğitimi kapsamında İlçe Vaizi Abdullah Çalışkan tarafından eğitim verdi.

Kahta Müftülüğünün ‘Değerler Eğitimi’ devam ediyor

Adıyaman’ın Kahta İlçe Müftülüğü Değerler Eğitimi Programını sürdürüyor.
Kahta İlçesinde Bilali Habeşi Camiinde Hacıbey Ortaokulu öğrencilerine Değerler Eğitimi kapsamında İlçe Vaizi Abdullah Çalışkan tarafından eğitim verdi. Programda ‘doğruluk’ konusu ele alındı.
Programda dürüstlüğe dikkat çeken Vaiz Abdullah Çalışkan, “Bir insanın kendisinden ayrılmayacak en önemli özelliği doğru hareket etmek ve dürüst olmaktır. İnsan ne iş yaparsa yapsın, kaç yaşında olursa olsun, hangi makamda olursa olsun dürüst olmalıdır. Birlikte yaşadığı insanlara güven vermelidir. Bir hadiste ‘Müslüman, insanların elinden ve dilinden gelebilecek kötülüklerden dolayı güvende olduğu kişidir’ şeklinde ifade edilir. Hz. Peygamberin Müslüman’a hiç yakıştırmadığı hareket yalancılıktır. İnsanları aldatmak münafıkların özelliklerindendir” şeklinde konuştu.

Öğretmenden küçük kıza ahlâksız teklif!Öğretmenden küçük kıza ahlâksız teklif!
Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı!Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı!
Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını böyle gördü!Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını böyle gördü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

İngilizce öğretmeninden öğrenciye ahlâksız teklif!

İngilizce öğretmeninden öğrenciye ahlâksız teklif!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.