Kahta Müftülüğünün ‘Değerler Eğitimi’ devam ediyor

Adıyaman’ın Kahta İlçe Müftülüğü Değerler Eğitimi Programını sürdürüyor.

Kahta İlçesinde Bilali Habeşi Camiinde Hacıbey Ortaokulu öğrencilerine Değerler Eğitimi kapsamında İlçe Vaizi Abdullah Çalışkan tarafından eğitim verdi. Programda ‘doğruluk’ konusu ele alındı.

Programda dürüstlüğe dikkat çeken Vaiz Abdullah Çalışkan, “Bir insanın kendisinden ayrılmayacak en önemli özelliği doğru hareket etmek ve dürüst olmaktır. İnsan ne iş yaparsa yapsın, kaç yaşında olursa olsun, hangi makamda olursa olsun dürüst olmalıdır. Birlikte yaşadığı insanlara güven vermelidir. Bir hadiste ‘Müslüman, insanların elinden ve dilinden gelebilecek kötülüklerden dolayı güvende olduğu kişidir’ şeklinde ifade edilir. Hz. Peygamberin Müslüman’a hiç yakıştırmadığı hareket yalancılıktır. İnsanları aldatmak münafıkların özelliklerindendir” şeklinde konuştu.