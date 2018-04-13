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Kahta’da ‘Başarıya Giden Yol’ konulu seminer düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 17:58 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından öğrencilere ‘Başarıya Giden Yol’ konulu seminer verildi.TP Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen ‘Başarıya Giden Yol’ konulu seminerde, öğrencilere hedef, azim, tanınma ve başarı konularında bilgiler verildi.

Kahta’da ‘Başarıya Giden Yol’ konulu seminer düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından öğrencilere ‘Başarıya Giden Yol’ konulu seminer verildi.
TP Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen ‘Başarıya Giden Yol’ konulu seminerde, öğrencilere hedef, azim, tanınma ve başarı konularında bilgiler verildi. Seminerde Uzman Psikolojik Danışman Yasin Orman, başarının bir hedef belirlemek, azim göstermek, çaba sarf etmek ve belirlenen hedefe kavuşmak olduğunu belirtti. Seminerde konuşan Orman, “Başarı, bir hedef belirlemek, azim göstererek, çaba sarf etmek ve belirlediği hedefe kavuşmaktır.Bir insan zor şartlarda yetişmiş, kendine bir hedef koymuş, çaba göstermişse ve hedefine ulaşmışsa bu bir başarıdır. Bir insan zor şartlarda yetişmiş, şartları olumsuz olan bir evde oturuyordur. Hedefinde güzel bir eve sahip olmak vardır. Güzel bir eve sahip olmak için çaba göstermiştir. Yoğun çabalar sonucunda evi alabilecek ekonomik imkanlara sahip olmuştur ve kendine güzel bir ev almış ve hedefine kavuşmuştur. Bu bir başarıdır. Genel anlamda başarının üç anahtarı vardır. Birincisi makul bir hedef belirlemek, ikincisi düzenli çalışmak, üçüncüsü ise başaracağına inanmaktır. Eğer sizlerde başarılı olmak istiyorsanız bir hedef belirlemeniz gerekiyor.
Bir derse ön hazırlık yaparak okula gitmek gerekir. Yarın hangi dersleriniz varsa, hangi konu işlenecekse ön hazırlık yapmanız gerekir. İkincisi, derste dersi dinlemek, başka bir şeylerle ilgilenmemek, öğretmenin anlattıklarına yoğunlaşmak gerekir” diye konuştu. Seminerin sonunda Uzman Psikolojik Danışman Yasin Orman, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Seminere TP Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Kahta’da ‘Başarıya Giden Yol’ konulu seminer düzenlendi

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