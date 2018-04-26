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Kahta’da ebru sergisi ve semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 10:02 | Son Güncelleme

Adıyaman Üniversitesi Kadim Sanatlar Topluluğu tarafından Kahta Meslek Yüksekokulunda geleneksel ebru sanatı sergisi ve semineri gerçekleştirildi.Adıyaman Üniversitesi Kadim Sanatlar Topluluğu öğrencileri ve Ebru Sanatçısı Ahmet Çevik tarafından geleneksel ebru sanatını genç nesillere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Kahta Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve hocalarına konferans salonunda seminer verildi.Kahta Meslek Yüksekokulu Müdürü İlkan Ali Olgunoğlu, Kahta Müftüsü Rıfat Çevik, Yüksekokulun akademik ve idari personelinin yanı sıra öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerin ardından karma ebru sergisi açıldı.Seminerde konuşan Ebru Sanatçısı Ahmet Çevik, amaçlarının kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlara yeniden ilgi uyandırmak ve gençlerin sanat ve estetik dünyalarını zenginleştirmek olduğunu belirtti.Ebru sanatının Osmanlı’dan günümüze ruhsal tedavi amacıyla da kullanıldığını belirten Çevik, günümüz dünyasında sürekli bir koşturmaca ve stres altında olan insanların ebrunun terapötik etkisinden yararlanması gerektiğini ifade etti.Ebru sanatının on altıncı yüzyıldan beri bilindiğini ve UNESCO kültür mirası listesine Türk Sanatı olarak tescil edildiğini söyleyen Çevik, bu mirasın gelecek nesillere aktarılması için daha fazla emek vermek gerektiğini kaydetti.Ebru seminerinin ardından Meslek Yüksekokulu fuaye alanında açılan karma ebru sergisinde Kadim Sanatlar Topluluğu üyeleri ve ebru öğrencileri Esma Coşkun, Meryem Deniz, Elif Alagöz, Fatma Kelli ve Muhammet Çevik’in eserleri sergilendi.

Kahta’da ebru sergisi ve semineri

Adıyaman Üniversitesi Kadim Sanatlar Topluluğu tarafından Kahta Meslek Yüksekokulunda geleneksel ebru sanatı sergisi ve semineri gerçekleştirildi.
Adıyaman Üniversitesi Kadim Sanatlar Topluluğu öğrencileri ve Ebru Sanatçısı Ahmet Çevik tarafından geleneksel ebru sanatını genç nesillere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Kahta Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve hocalarına konferans salonunda seminer verildi.
Kahta Meslek Yüksekokulu Müdürü İlkan Ali Olgunoğlu, Kahta Müftüsü Rıfat Çevik, Yüksekokulun akademik ve idari personelinin yanı sıra öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerin ardından karma ebru sergisi açıldı.
Seminerde konuşan Ebru Sanatçısı Ahmet Çevik, amaçlarının kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlara yeniden ilgi uyandırmak ve gençlerin sanat ve estetik dünyalarını zenginleştirmek olduğunu belirtti.
Ebru sanatının Osmanlı’dan günümüze ruhsal tedavi amacıyla da kullanıldığını belirten Çevik, günümüz dünyasında sürekli bir koşturmaca ve stres altında olan insanların ebrunun terapötik etkisinden yararlanması gerektiğini ifade etti.
Ebru sanatının on altıncı yüzyıldan beri bilindiğini ve UNESCO kültür mirası listesine Türk Sanatı olarak tescil edildiğini söyleyen Çevik, bu mirasın gelecek nesillere aktarılması için daha fazla emek vermek gerektiğini kaydetti.
Ebru seminerinin ardından Meslek Yüksekokulu fuaye alanında açılan karma ebru sergisinde Kadim Sanatlar Topluluğu üyeleri ve ebru öğrencileri Esma Coşkun, Meryem Deniz, Elif Alagöz, Fatma Kelli ve Muhammet Çevik’in eserleri sergilendi.

Kahta’da ebru sergisi ve semineri

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