Kahta’da haşere ile mücadele başladı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Kahta Belediyesi vatandaşların yaz günlerinde daha rahat ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için sinek, larva ve çeşitli haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

İlaçlama çalışması hakkında açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Kahta halkının sıcak yaz günlerinde daha rahat ve sağlıklı bir yaşantı sürdürebilmesi için sinek ve haşereyle mücadele çalışmalarımıza erken başladık. Başlatılan yeni dönem larva ilaçlama çalışmaları konteynırlar, kanal içleri, akarsu kenarları ile çeşitli gübrelik alanlarda yapmaya başladık. Vatandaşlarımızın daha rahat koşullarda yaşaması için gayret gösteriyoruz. Kahta Belediyesi olarak üzerimize düşen görev, vatandaşlarımızı bahar ve yaz aylarında sivrisinek ve haşereden kaynaklı sıkıntılarla karşılaştırmamaktır. Şehrimizin muhtelif noktalarında gece gündüz demeden larvaya karşı ilaçlama faaliyetleri de büyük bir titizlikle devam ediyor” ifadelerini kullandı.