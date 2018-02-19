Kahta’da Kudüs konulu konferans düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Anadolu Platformuna bağlı Kahta Gönül Kuşağı Derneği tarafından “Kudüs Selahaddin’ini Bekliyor” konferansı düzenlendi.

Kahta Kültür Merkezinden düzenlenen konferansın açılış ve selama konuşmasını Kahta Gönül Kuşağı Derneği Başkanı Yasin Çiçek yaptı.

Konuşmasında Kudüs bilincine dikkat çeken Başkan Çiçek, “Rabbimiz Kudüs sevgisini, bilincini ve sorumluluğunu kalbimize nakşetmeyi nasip etsin. Kudüs üç semavi dinin kutsal mekanıdır. Hz. Ömer döneminde fethedilerek İslam beldesi haline getirilen Kudüs, uzun süre huzurun merkezi haline geldi. Daha sonra Haçlıların istilasına uğradı. Selahaddin Yusuf Eyyubi, 1189 yılında meydana gelen üçüncü haçlı savaşında Kudüs’ü fethetti. Tarih boyunca pek çok defa işgal edilen ve istilaya uğrayan Kudüs, belki de en karanlık günlerini yaşıyor. Siyonistlerin zulmü altında kutsal belde Kudüs, kurtarıcısını veya kurtarıcılarını bekliyor” dedi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Araştırmacı Yazar Abdullah Yıldız, Kudüs’ün bir siyasi mesele ya da uluslararası ilişkiler sorunu olmadığın belirterek, Kudüs bir tarih problemi değil, Kudüs’ün bir iman problemi, bir iman meselesi olduğuna dikkat çekti.

Yazar Abdullah Yıldız, “Selahaddin Eyyubi, şuan Türkiye’nin İslam ümmetinin içinde bulunduğu şartlar çerçevesinde ve ümmetin ortak paydasında öne çıkarılacak ender şahsiyetlerden biridir. Kudüs bizim için bir siyasi mesele değil, Kudüs bir uluslararası ilişkiler sorunu değil, Kudüs bir tarih problemi değil, Kudüs’ün bir iman problemi, bir iman meselesidir. Kudüs ümmetin ismetidir. Kudüs bir Arap veya bir Filistin sorunu asla değildir. Uluslararası sorun da değildir. Kudüs ümmetin hayat ve iman meselesidir. Kudüs bizim mukaddesimiz ve imam meselemizdir. Türkiye Müslümanları sonunda Siyonistlerle savaşacaktır. Çünkü Filistin, Gazze, zindandaki İhvanı Müslim üyelerinden başka Kudüs’ü düşünen Müslümanlar yok” dedi

Konferansa Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Eğitim Bir Sen Kahta Şube Başkanı Mustafa Işık, stk temsileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.