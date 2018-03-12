Kahta’da Mehmet Akif Ersoy anıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.

İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı programda, günün anlam ve önemini belirten şiir dinletisi, tiyatro gösterimi ve türküler okunarak programın sonunda fotoğraf sergisi düzenlendi.

Günün anlam ve önemi hakkında konuşan Kahta Mesleki ve Teknik Lisesi (METEM) Müdürü Zeynel Abidin Kutlu, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Müdür Kutlu, “Tarihi şanla şerefle yazılı Türk milleti Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Anadolu’da, ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolası ile hareket ederek İstiklal Savaşına başlamıştır. Şanlı bayrağımız ve kahraman Türk milletinin simgesi olacak ve cephedeki Mehmetçiği şevke getirip coşturacak bir milli bir marş yazılması için milli eğitim bakanlığı tarafından bir yarışma açılmış ve kazanana para ödülü verileceği açıklanmıştır. Ülkenin her tarafından pek çok şair duygulu ve heyecanlı şiirleriyle yarışmaya katılmıştır. Ancak Mehmet Akif Ersoy’un yarışmaya katılmadığı görüldü. Nedeni sorulduğunda Milli Marş para ile yazılmaz cevabını verdi. Arkadaşlarının ısrarları üzerine ve kazanırsa ödülünü bağışlama şartı ile yarışmaya katıldı” ifadelerini kullandı.

Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen programa Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kahta İlçe Jandarma Komutanı Selçuk Çalıkuşu Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Kahta Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Mustafa Çiçek, Kahta Müftüsü Rıfat Çevik, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.