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Kahta’da organik hindi yetiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:47 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Tuğlu köyünde hindi yetiştiriciliğini yapan Mehmet Selim Yıldırım, 400 olan hindi sayısını 4 bine çıkarmayı hedefliyor.Kahta ilçesine bağlı Tuğlu köyünde genç çiftçi projesi kapsamında hindi yetiştiriciliği yapmaya başlayan çiftçi Mehmet Selim Yıldırım, hindi pazarının genişlemesine bağlı olarak 4 yüz adet olan hindilerini 4 bine çıkararak daha büyük bir çiftlik kuracağını söyledi.

Kahta’da organik hindi yetiştiriyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Tuğlu köyünde hindi yetiştiriciliğini yapan Mehmet Selim Yıldırım, 400 olan hindi sayısını 4 bine çıkarmayı hedefliyor.
Kahta ilçesine bağlı Tuğlu köyünde genç çiftçi projesi kapsamında hindi yetiştiriciliği yapmaya başlayan çiftçi Mehmet Selim Yıldırım, hindi pazarının genişlemesine bağlı olarak 4 yüz adet olan hindilerini 4 bine çıkararak daha büyük bir çiftlik kuracağını söyledi. Ayrıca Yıldırım, hindilerden güzel bir verim aldığını belirterek bölgedeki çiftçilere de hindi yetiştiriciliğine başlamaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Mehmet Selim Yıldırım, “Genç Çiftçi Projesi kapsamında 4 yüz hindi projemizi oluşturarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunduk. Projemizi kabul eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bize katkıda bulundu. Bu projeye girişmemizde Kahta ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün bize tavsiyeler vermesi ve destekte bulunması çok önemli oldu. 2017 yılının Ağustos ayından itibaren başladığımız hindi yetiştiriciliğinde gayet iyi bir verim aldık. Hindileri 7 aydır besliyoruz. Şuan 4 yüz hindimiz var. Bölgemizde hindi pazarının gelişmesi ile birlikte 4 yüz olan hindi sayımızı 4 bine çıkararak daha büyük bir çiftlik kurmayı hedefliyoruz. İnşallah yakın bir zamanda bu pazar sıkıntısını aştıktan sonra hem Adıyaman’a hem de bölgemize örnek bir proje olur.
Hindilerimizi her gün meralarımıza bırakıyoruz. Buralarda doğal ortamda yeşil ot yiyerek büyüyorlar. Hindilerimiz organiktir. Çünkü doğal ortamlarda doğal olarak besleniyorlar. Kendimiz de ailece hindi eti ve yumurtasını gönül rahatlığıyla yiyoruz. Sağlıklı ve lezzetli hindi yemek isteyenlerin böyle çiftliklerde yetişen hindileri almalarını tavsiye ediyorum”
Hindilerimiz besi olduğundan dolayı tanesini 150 ile 200 TL arasında satıyoruz. Çevremizdeki çiftçilere, hindi piyasasının daha çok genişlemesi için hindi yetiştiriciliğini tavsiye ediyorum. Bu projede emeği geçen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Kahta ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personellerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kahta’da organik hindi yetiştiriyor

Kahta’da organik hindi yetiştiriyor

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