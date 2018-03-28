Kahta’da parklar yaz aylarına hazırlanıyor

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediyesi tarafından ilçede bulunan parklar, yaz aylarına hazırlanılıyor.
Kahta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaz mevsimin yaklaşması ile birlikte parklarda oluşacak yoğunluğu göz önünde tutularak parklarda yenileme ve güvenlik hakkında çalışmalar yürütüyor.
Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “İlçemizde bulunan parklarda hasara uğramış sportif aletleri yaklaşan yaz ayları öncesinde yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine vereceğiz. Aynı şekilde parklarımızın etrafındaki korkulukları da gözden geçirerek güvenli hale getiriyoruz. Hedefimiz yeşil alanlarımızdan vatandaşlarımızın daha çok yararlanabilmeleri için güvenli bir alan oluşturmak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz bu doğrultuda çalışmalarına hızla devam ediyor” diye konuştu.
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