Kahvehanede telefon dolandırıcılığı ve güvenli interneti anlattılar

EDİRNE (AA) - Edirne'de uygulamaya geçen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında bir kahvehanede internet-telefon dolandırıcılığı ve güvenli sosyal medya kullanımıyla ilgili farkındalık çalışması yapıldı.

Edirne Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü öğretmen ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğünün meslek liselerinde uygulamaya koyduğu "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" çerçevesinde farklı konularda vatandaşlarla bir araya gelip bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapmaya başladı.

Proje kapsamında Saraçhane semtinde bir kahvehanede vatandaşlarla buluşan öğretmen ve öğrenciler telefon, kredi kartı dolandırıcılığı, internet ve sosyal medya kullanımı, güvenli site kavramı ve alışveriş ile ilgili video gösterimi ve sunum yaptı.

Vatandaşlar, başlarından geçen dolandırıcılık girişimlerini anlatıp ne yapılması gerektiği konusunda eğitmenlerden bilgi aldı.

Edirne Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin okul ve vatandaşları buluşturduğunu söyledi.