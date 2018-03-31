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Kahvehanede telefon dolandırıcılığı ve güvenli interneti anlattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 11:52 | Son Güncelleme

Edirne Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dinç: - "(Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi) Projeyle eski geleneklerimizi ve kültürümüzü canlandırmaya çalışacağız. Bu şekilde okulumuz öğrenci ve öğretmenleri mahallede daha iyi tanınacak"

EDİRNE (AA) - Edirne'de uygulamaya geçen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında bir kahvehanede internet-telefon dolandırıcılığı ve güvenli sosyal medya kullanımıyla ilgili farkındalık çalışması yapıldı.

Edirne Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü öğretmen ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğünün meslek liselerinde uygulamaya koyduğu "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" çerçevesinde farklı konularda vatandaşlarla bir araya gelip bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapmaya başladı.

Proje kapsamında Saraçhane semtinde bir kahvehanede vatandaşlarla buluşan öğretmen ve öğrenciler telefon, kredi kartı dolandırıcılığı, internet ve sosyal medya kullanımı, güvenli site kavramı ve alışveriş ile ilgili video gösterimi ve sunum yaptı.

Vatandaşlar, başlarından geçen dolandırıcılık girişimlerini anlatıp ne yapılması gerektiği konusunda eğitmenlerden bilgi aldı.

Edirne Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin okul ve vatandaşları buluşturduğunu söyledi.

Projede öğretmen ve öğrencilerin birlikte güzel çalışmalara imza attığını vurgulayan Dinç, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Saraçhane semtinde vatandaşlarımızla buluşup onlara güvenli internet ve siber dolandırıcılık konusunda bilgiler verdik. Güzel bir çalışma oldu. Onlardan gelen soruları cevapladık. Projemiz kapsamında farklı konularda çalışmalarımız olacak. Selimiye Camisi'nde etkinliklerimiz olacak. Muhtarlarımızla iletişime geçip maddi zorluk yaşayan vatandaşlarımıza yardımlarımız olacak. Öğrencilerimiz, okuma-yazma bilmeyen ve yaşlı vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret edip onlara gazete okuyacak. Projeyle eski geleneklerimizi ve kültürümüzü canlandırmaya çalışacağız. Bu şekilde okulumuz öğrenci ve öğretmenleri mahallede daha iyi tanınacak. Kaynaşma ortamı oluşturulacak."

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