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- KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI SONRASI YAŞANAN PANİK KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 14:29 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA Bahçelievler'de dün gece saatlerinde kimliği belirsiz 4 kişi pompalı tüfek ve silahlarla kahvehaneye ateş açtı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA
Bahçelievler'de dün gece saatlerinde kimliği belirsiz 4 kişi pompalı tüfek ve silahlarla kahvehaneye ateş açtı. 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası yaşanan panik kameralara yansıdı.
Şirinevler Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 10. Sokak'ta kimliği belirsiz 4 kişi pompalı tüfek ve silahlarla bir kahvehaneye ateş açtı. Kahvehanede vatandaşların da bulunduğu sırada yapılan silahlı saldırıda 1 ağır, 3 kişi yaralandı. Saldırı sonrası vatandaşların yaşadığı panik anları kameralara yansıdı. Vatandaşların görüntülerde olay sonrasında panikle sağa sola kaçıştıkları görüldü.

ÖNCE SAĞ TARAFTAN İÇERİYE ATEŞ EDİLDİ
Saldırı anında kahvehanede bulunan ve arkadaşı yaralanan Sinan Ayhan," Dün arkadaşlarla dışardan geldik bir oyun oynayalım dedik. Saat 10 civarlarıydı. Yaklaşık beş, altı el oyun oynadık. Fazla da kimse yoktu içeride. Oyun oynayan bir iki masa vardı. Önce sağ taraftan içeriye ateş edildi. Biz önce farkına varamadık. Peşinden bir iki saniye geçmeden arkadan bir kaç tane daha silah sesi çıkınca, biz kendimizi attık. Sonra peşinden baya bir tarama sesi geldi. O sırada Yusuf arkadaşımız vurulduğunu söyledi. İçeri girdiğimizde Yusuf'un sağ boşluğundan bir mermi girmişti. Direk hastaneye götürdük. 4 kişi olduğunu söylüyorlar. Araçla gelmişlerdir büyük ihtimalle" diye konuştu.Polisin kaçan saldırganları yakalamak için çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
GÜVENLİK KAMERASI
-Olay yerinden görüntü
-Vatandaşların yaşadığı panik anları
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Sinan Ayhan röp
-Genel ve detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
- Polisin olay yeri çalışması
- Yerdeki numaralandırılmış boş kovanlar
- Delil torbasındaki bulgular
- Kahvehaneden görüntü
- Camlara isabet eden mermi izleri
- Genel ve detaylar

29.04.2018 - 00.22 Haber Kodu : 180429001
29.04.2018 - 02.45 Haber Kodu : 180429007

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